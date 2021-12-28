В Шостке спасатели деблокировали мужчину из авто, попавшего в ДТП (видео) 31 декабря в 20:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

Как стало известно, в Шостке на автодороге по ул. Чехова произошло ДТП между автомобилями ВАЗ 2199 и Daewoo «Lanos».

В результате происшествия водитель ВАЗ 2199 был зажат деформированными конструкциями легковушки. Для деблокирования потерпевшего привлекалось отделение дежурного караула 7-й государственной пожарно-спасательной части. Используя специальные инструменты спасатели под наблюдением медиков осторожно высвободили мужчину, 1955 г.р., из изуродованного автомобиля. На носилках травмированного транспортировали в «скорую» для дальнейшей госпитализации.

Всего для оказания помощи привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.