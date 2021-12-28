В Шостке спасатели деблокировали мужчину из авто, попавшего в ДТП (видео)

Как стало известно, в Шостке на автодороге по ул. Чехова произошло ДТП между автомобилями ВАЗ 2199 и Daewoo «Lanos».
В результате происшествия водитель ВАЗ 2199 был зажат деформированными конструкциями легковушки. Для деблокирования потерпевшего привлекалось отделение дежурного караула 7-й государственной пожарно-спасательной части. Используя специальные инструменты спасатели под наблюдением медиков осторожно высвободили мужчину, 1955 г.р., из изуродованного автомобиля. На носилках травмированного транспортировали в «скорую» для дальнейшей госпитализации.
Всего для оказания помощи привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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