За Новогоднюю ночь сумские патрульные остановили двух пьяных водителей
В усиленном варианте несения службы патрульные и работники роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) обеспечивали публичную безопасность и правопорядок в областном центре, а также на дорогах Н 07 "Киев — Сумы — Юнаковка" от Сум до Юнаковки и Н 12 "Сумы — Полтава" от Сум до границ Полтавской области.
В Новогоднюю ночь инспекторы управления патрульной полиции в Сумской области:
- обработали 100 сообщений;
- составили 9 административных материалов за нарушение ПДД (из них 2 за вождение в состоянии опьянения).