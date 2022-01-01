За Новогоднюю ночь сумские патрульные остановили двух пьяных водителей В усиленном варианте несения службы патрульные и работники роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) обеспечивали публичную безопасность и правопорядок в областном центре, а также на дорогах Н 07 "Киев — Сумы — Юнаковка" от Сум до Юнаковки и Н 12 "Сумы — Полтава" от Сум до границ Полтавской области.

В Новогоднюю ночь инспекторы управления патрульной полиции в Сумской области: - обработали 100 сообщений; - составили 9 административных материалов за нарушение ПДД (из них 2 за вождение в состоянии опьянения).