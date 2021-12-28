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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:18292

Пока хозяева были в селе, у них из-за фейерверка чуть не сгорела квартира в Шостке

Пожар произошел сегодня, 1 января, около половины первого ночи. В одном из многоквартирных домов по улице Знаменской соседи обнаружили задымление и сообщили в "101".

Как выяснилось, тлела обшивка балкона одной из квартир. Хозяев дома не было, они поехали на праздники к родителям в село. Благодаря бдительным соседям пожар вовремя обнаружили, а спасатели ликвидировали.

Специалисты предполагают, что причиной возгорания могла стать пиротехника: балкон задел запущенный кем-то фейерверк или петарда, пишет Шостка.инфо.

Общество Пожар
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