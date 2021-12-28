Пока хозяева были в селе, у них из-за фейерверка чуть не сгорела квартира в Шостке

Как выяснилось, тлела обшивка балкона одной из квартир. Хозяев дома не было, они поехали на праздники к родителям в село. Благодаря бдительным соседям пожар вовремя обнаружили, а спасатели ликвидировали.
Специалисты предполагают, что причиной возгорания могла стать пиротехника: балкон задел запущенный кем-то фейерверк или петарда, пишет Шостка.инфо.
Пожар произошел 30 декабря на улице Скоропадского в селе Гамалеевка Шосткинской громады....
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