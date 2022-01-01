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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:04477

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 139 человек

COVID-19 подтвердили у 139 человек (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 17, Роменский р-н – 21, Сумской р-н – 77, Шосткинский р-н – 6).

По состоянию на 1 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2833 летальных исхода, за минувшие сутки – 6 (Конотопский р-н – 3, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 125 613 человек, из них за минувшие сутки – 206 (Конотопский р-н – 26, Ахтырский р-н – 33, Роменский р-н – 40, Сумской р-н – 63, Шосткинский р-н – 44).

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Общество Коронавирус
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