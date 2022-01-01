На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 139 человек

По состоянию на 1 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2833 летальных исхода, за минувшие сутки – 6 (Конотопский р-н – 3, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 125 613 человек, из них за минувшие сутки – 206 (Конотопский р-н – 26, Ахтырский р-н – 33, Роменский р-н – 40, Сумской р-н – 63, Шосткинский р-н – 44).
COVID-19 подтвердили у 218 человек (Конотопский р-н – 59, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 23, Сумской р-н –...
Как сообщил во время видеоселекторного совещания главный санитарный врач области Владимир Збаражский, следующий пик заболеваемости COVID-19 следует ожидать уже в...
COVID-19 подтвердили у 188 человек (Конотопский р-н – 36, Ахтырский р-н – 8, Роменский р-н – 24, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 112 человек (Конотопский р-н – 13, Ахтырский р-н – 12, Роменский р-н – 15, Сумской р-н –...
Об этом сегодня, 28 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....