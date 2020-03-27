Театр объявил конкурс на вакантную должность. Предлагается контракт на 1 год. Подробности конкурса здесь.
Напомним: предыдущий конкурс проходил в сентябре 2021 года, однако победитель Андрей Май отказался от должности. Сейчас и.о. главного режиссера Владислав Калиниченко.
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