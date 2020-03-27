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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:18371

Сумской театр им. Щепкина снова ищет главного режиссера

Сумской национальный академический театр им. Щепкина объявил о вакансии главного режиссера театра.

Театр объявил конкурс на вакантную должность. Предлагается контракт на 1 год. Подробности конкурса здесь.

Напомним: предыдущий конкурс проходил в сентябре 2021 года, однако победитель Андрей Май отказался от должности. Сейчас и.о. главного режиссера Владислав Калиниченко.

Досуг Театр Щепкина
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