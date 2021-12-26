Патрульные помогли сумчанину, сломавшему ногу (видео) Ночью на улице Гагарина патрульные полицейские Иван Бурым и Валерия Пузина обнаружили двух граждан. Они стояли над мужчиной, который лежал на тротуаре и не двигался. Инспекторы остановились проверить, не нужна ли им помощь.

По словам мужчины и женщины, которые были рядом, гражданин прыгнул с 2-метрового парапета. Но вот подняться он уже не мог. У мужчины, вероятно, была сломана нога, потому что он жаловался на боль нижней конечности.

29-летний сумчанин был с признаками опьянения и постоянно пытался подняться. Поэтому патрульные зафиксировали гражданина в стабильном положении, чтобы он не причинил себе еще большего вреда. На место полицейские вызвали врачей.

Блюстители порядка сопровождали бригаду медиков в больницу. Также о происшествии сообщили мать мужчины, которая звонила ему на мобильный телефон.