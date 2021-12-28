В Сумах за ремонт спортзала на стадионе "Авангард" отдадут почти 800 тысяч гривен Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Сумы» провела тендер на капитальный ремонт спортивного зала отделения бокса на стадионе "Авангард".

Об этом говорится на сайте публичных закупок Prozorro. За ремонт спортивного зала подрядчику ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СУМЫСЛАВСТРОЙ" заплатят 779 838,00 гривен. Ремонтные работы в ДЮСШ должны быть завершены до 30 июня 2022 года.