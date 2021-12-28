График работы сумских пунктов прививки от COVID-19 на выходных 3 января В Сумах Центры массовой вакцинации приступят к работе с понедельника, 3 января. В праздничные дни 1 и 2 января вакцинация не проводится.

С понедельника, 3 января, вакцинироваться можно будет в следующих обустроенных для массовой вакцинации локациях по отдельному графику:

- в ТРЦ "КИЕВ" (ул. Кооперативная, 1) - с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);

- в ТРЦ "МАНУФАКТУРА" (ул. Харьковская, 2/2) - с 11:00 до 17:00;

- в ТЦ «ЭПИЦЕНТР» (ул. Героев Крут, 1/3) – с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Также прививки будут делать в амбулаториях Центров первичной медико-санитарной помощи:

- в КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» (ул. Ильинская, 48/50) с 09:00 до 14:00 и (ул. Ковпака, 7) с 9:00 до 12:00;

- в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №2" (ул. Привокзальная, 3-А) с 09:00 до 14:00.