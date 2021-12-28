Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:22220

График работы сумских пунктов прививки от COVID-19 на выходных 3 января

В Сумах Центры массовой вакцинации приступят к работе с понедельника, 3 января. В праздничные дни 1 и 2 января вакцинация не проводится.

С понедельника, 3 января, вакцинироваться можно будет в следующих обустроенных для массовой вакцинации локациях по отдельному графику:

- в ТРЦ "КИЕВ" (ул. Кооперативная, 1) - с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);

- в ТРЦ "МАНУФАКТУРА" (ул. Харьковская, 2/2) - с 11:00 до 17:00;

- в ТЦ «ЭПИЦЕНТР» (ул. Героев Крут, 1/3) – с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Также прививки будут делать в амбулаториях Центров первичной медико-санитарной помощи:

- в КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» (ул. Ильинская, 48/50) с 09:00 до 14:00 и (ул. Ковпака, 7) с 9:00 до 12:00;

- в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №2" (ул. Привокзальная, 3-А) с 09:00 до 14:00.

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Кто должен обязательно вакцинироваться на Сумщине до 17 января?
30.12.2021 09:48

Кто должен обязательно вакцинироваться на Сумщине до 17 января?

Как сообщила во время видеоселекторного совещания с главами райгосадминистраций и громад заместитель главы Сумской облгосадминистрации Елена Бойко, Минздрав расширил перечень...

На Сумщине прогнозируют следующую волну коронавируса в феврале
30.12.2021 08:47

На Сумщине прогнозируют следующую волну коронавируса в феврале

Как сообщил во время видеоселекторного совещания главный санитарный врач области Владимир Збаражский, следующий пик заболеваемости COVID-19 следует ожидать уже в...

Пункты и центры вакцинации в Сумах на Новый год не будут работать
30.12.2021 08:13

Пункты и центры вакцинации в Сумах на Новый год не будут работать

1, 2 и 7 января центры массовой вакцинации населения не будут работать по всей Украине....

В Сумах вакцинировали уже почти тысячу детей
29.12.2021 18:47

В Сумах вакцинировали уже почти тысячу детей

По состоянию на 28 декабря, медицинскими учреждениями на территории города внесено 327 692 записей о вакцинации в E-Health для 166567...

Сумские дорожники отказываются вакцинироваться
28.12.2021 09:49

Сумские дорожники отказываются вакцинироваться

Молодежь на коммунальных предприятиях Сумского горсовета отказывается вакцинироваться....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 139 человек
Сегодня 11:04
График работы сумских пунктов прививки от COVID-19 на выходных 3 января
Сегодня 11:22
Полиция Сумщины обеспечила охрану публичной безопасности и порядка во время празднования Нового года
Сегодня 11:16
В Сумах пройдет новогодний веломаскарад
Сегодня 10:36
Сумской театр им. Щепкина снова ищет главного режиссера
Сегодня 10:18
Патрульные помогли сумчанину, сломавшему ногу (видео)
Вчера 21:35
Как выглядит центральный подземный переход в Сумах прямо сейчас?
Вчера 20:04
На Сумщине сгорел дом многодетной семьи
Вчера 15:29
На Сумщине украли 377 тыс. грн на утеплении школы
Вчера 15:25
Сумський дизайнер розробив шрифт для Київщини
Вчера 15:04
Сумская мэрия решила попугать горожан перед новым годом
Вчера 14:31
В Верховной Раде рассматривают вопрос о досрочном прекращении полномочий Лебединского горсовета
Вчера 13:54
view counter
view counter

Статьи

Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
Сегодня 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
28.12.2021 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
28.12.2021 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Матриця: Воскресіння (Лана Вачовскі, 2021)
Матриця: Воскресіння (Лана Вачовскі, 2021)
Кино Планета Кіно
12.40; 15.35; 18.30; 19.15; 21.30; 22.10
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.45
Аладдін
Аладдін
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
10.30; 13.30
Новорічні пригоди Їжачка
Новорічні пригоди Їжачка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00; 14.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.