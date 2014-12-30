В Сумах хотят потратить на праздничную иллюминацию более 2,5 млн гривен

Согласно сайту публичных закупок Prozorro, его ориентировочная стоимость – 2 554 337,00 гривен.
За эти средства подрядчик должен будет украсить Сумы в ряд праздников – 1 Мая (Международный день солидарности трудящихся), 2 мая (Праздник весны и труда) и 9 Мая (День Победы), к празднованию Дня Конституции Украины, Дня Независимости Украины, Дня города и новогодние праздники.
Также договором предусмотрен текущий ремонт праздничной иллюминации, подключение и технического обслуживание.
Аукцион стартует 17 января.
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