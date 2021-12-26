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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине сгорел дом многодетной семьи

Пожар произошел 30 декабря на улице Скоропадского в селе Гамалеевка Шосткинской громады.

По данным 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Сумской области, в 16:04 о возгорании сообщили соседи и очевидцы, проезжавшие по трассе.

На тушение прибыли 2 спецавтомобиля 7-й Государственной пожарно-спасательной части из Шостки. Горел жилой дом: внутри перегородки, перекрытия крыши, личные вещи…

В 18:22 пожар был ликвидирован. От огня отбили только одну из трех комнат, остальные уничтожены огнем.

Причиной возгорания, вероятно, явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В доме проживала многодетная семья. Не так давно умер отец, мать уехала на обследование по состоянию здоровья и Новый год в другой город к сестре. Дети – 15, 13, 10 лет были под наблюдением крестных. В этот день они пошли в церковную школу, оставив растопленную печку, а когда вернулись, их дом уже горел. Пытались гасить пламя своими силами, но огонь распространялся слишком быстро.

Ущерб от пожара, по предварительным подсчетам, составил 60 тысяч гривен, сообщает Шостка онлайн.

Общество Пожар
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