На Сумщине сгорел дом многодетной семьи

По данным 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Сумской области, в 16:04 о возгорании сообщили соседи и очевидцы, проезжавшие по трассе.
На тушение прибыли 2 спецавтомобиля 7-й Государственной пожарно-спасательной части из Шостки. Горел жилой дом: внутри перегородки, перекрытия крыши, личные вещи…
В 18:22 пожар был ликвидирован. От огня отбили только одну из трех комнат, остальные уничтожены огнем.
Причиной возгорания, вероятно, явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
В доме проживала многодетная семья. Не так давно умер отец, мать уехала на обследование по состоянию здоровья и Новый год в другой город к сестре. Дети – 15, 13, 10 лет были под наблюдением крестных. В этот день они пошли в церковную школу, оставив растопленную печку, а когда вернулись, их дом уже горел. Пытались гасить пламя своими силами, но огонь распространялся слишком быстро.
Ущерб от пожара, по предварительным подсчетам, составил 60 тысяч гривен, сообщает Шостка онлайн.
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