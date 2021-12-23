Новый год Сумы встретят с плюсом В новогоднюю ночь и 1 января погоду будет формировать котловина циклона и атмосферные фронты.

По Сумской области и Сумы облачно, временами осадки (дождь и мокрый снег), слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток по области -2..+3°С, по г.Сумы 0..+2°С.