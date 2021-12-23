Новый год Сумы встретят с плюсом

По Сумской области и Сумы облачно, временами осадки (дождь и мокрый снег), слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток по области -2..+3°С, по г.Сумы 0..+2°С.
Ожидается неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега, временами с дождем и колебания температуры....
Сумской областной центр гидрометеорологии предупреждает жителей Сумщины об ухудшении погодных условий....
В начале новой недели в Сумской области сохранится морозная, неустойчивая погода....
На выходных в Сумской области ожидается неустойчивая погода и колебания температуры....
24 декабря под влиянием активного атмосферного фронта в Сумской области ожидается изменение погодных условий....