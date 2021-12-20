Сумские патрульные поймали наркозакладчика (видео) Патрульные обнаружили сумчанина, вероятно, причастного к распространению наркотических веществ.

Ночью, патрулируя улицу Труда, инспекторы обнаружили подозрительного мужчину. Он стоял у подъезда и что-то фотографировал на телефоне. Блюстители порядка подошли к гражданину и спросили, что поздней ночью он здесь делает. Тот начал путаться в объяснениях, что казалось подозрительным. Поэтому патрульные решили провести ему поверхностную проверку, во время которой было обнаружено 12 свертков с порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения. 26-летний мужчина признался, что занимается распространением наркотиков. Также он показал места, где успел сделать так называемые закладки.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции. В дальнейшем следователи будут устанавливать обстоятельства происшествия и давать правовую квалификацию действиям мужчины.