Сумская мэрия решила попугать горожан перед новым годом

На Информационном портале городского совета размещен баннер с подробной информацией о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также укрытия в защитных сооружениях.
Ознакомиться с информацией можно по этой ссылке.
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