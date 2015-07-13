Сумская мэрия решила попугать горожан перед новым годом Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует сумчан, как поступать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На Информационном портале городского совета размещен баннер с подробной информацией о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также укрытия в защитных сооружениях.

Ознакомиться с информацией можно по этой ссылке.