Губернатор Сумщины рассылает коноплю на Новый Год Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий у себя на Фейсбуке разместил предновогодний пост. На фото видно, как Живицкий подписывает стопку открыток с коноплёй.

Провожаем почти прошлый 2021 год, рассылаем праздничные открытки и готовимся встречать 2022 год с амбициозными планами," - написал он.

Вместо традиционной ёлки, открытку украшают золотые листья конопли. А вместо привычной звёзды на верхушке своеобразной ели - герб Сумской области.

Скорее всего, таким образом Живицкий решил привлечь внимание к агротуристическому кластеру "Слобожанское коноплярство", который не так давно начал активно развиваться в области. Ну ещё, возможно, это попытка привлечь внимание к легализации конопли в Украине.

Что именно хотел сказать своей открыткой Живицкий и кто получатели этих поздравлений - попробуем узнать у него лично.