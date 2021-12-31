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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:32259

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 218 человек

COVID-19 подтвердили у 218 человек (Конотопский р-н – 59, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 23, Сумской р-н – 87, Шосткинский р-н – 39).

По состоянию на 31 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 131 005 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2827 летальных исходов, за минувшие сутки – 5 (Ахтырский р-н – 1, Сумской р-н – 3, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 125 407 человек, из них за минувшие сутки – 192 (Конотопский р-н – 29, Ахтырский р-н – 18, Роменский р-н – 15, Сумской р-н – 107, Шосткинский р-н – 23).

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Общество Коронавирус
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