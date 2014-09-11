Сумський дизайнер розробив шрифт для Київщини Київщина отримала нову туристичну айдентику.

Київщина – регіон з багатою історико-культурною спадщиною. Дизайнери ставили задачу – зобразити туристичне різноманіття регіону та зберегти історичну асоціативну спадщину.

За основу обрали мінімалізм, що відображається в архітектурі та атмосфері області.

У логотипі поєднали декілька символів – шестипроменеву зорю. Трипілля, млин та астеріск (книжкову виноску). Саме зірка виконує функцію уточнення та пояснення у творах, розкриття та чіткості у розумінні.

«Ми хотіли показати область з точки зору історії цієї території. Тут проживали різні люди з різними культурами, кожна з яких закарбувалась у символах на знайдених артефактах, так і утворилась айдентика», – розповідають в студії.

Мінімалізм та влучність стали також основоположниками для гасла області. В його основі – універсальний конструктор, який підтверджує, що Київщина є «точкою відліку» для різних туристичних напрямків.

Гасло має унікальний меседж, пов’язаний із туристичним та історичним потенціалом Київщіни, комунікує певний емоційний настрій, відповідно до загальної ідеї, рекламує унікальні туристичні продукти Київщини та показує багатогранність київського регіону.

Також для айдентики використовували фірмовий шрифт Kyiv Region Type, розроблений спільно з сумським дизайнером Дмитром Растворцевим, пише Telegraf.Design.