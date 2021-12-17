У Сумах 1 січня пройде смолоскипний марш на честь Бандери Традиційно на день народження Степана Бандери у Сумах влаштовують смолоскипний марш.

Розпочнеться він о 17.00 від пам’ятного знаку «Героям Революції гідності» біля МЦ «Романтика».