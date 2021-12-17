У Сумах 1 січня пройде смолоскипний марш на честь Бандери

Розпочнеться він о 17.00 від пам’ятного знаку «Героям Революції гідності» біля МЦ «Романтика».
Новогодний веломаскарад 2022 NEW YEAR STYLE пройдет в понедельник, 3 января....
После недельной паузы продолжатся матчи Экстра-лиги....
Сумське товариство захисту тварин напередодні Нового року, 25 грудня об 11:00, влаштовує свято для містян — «Санта Гавус»....
Ярмарка к новогодним и рождественским праздникам состоится 24 декабря с 8.00 до 14.00 в Сумах на площади Независимости с соблюдением...
Сумське товариство захисту тварин напередодні Нового року, 25 грудня об 11:00, влаштовує свято для містян — «Санта Гавус»....