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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:21162

Зерновая корпорация оплатит почти 4 млн грн ущерба, причиненного загрязнением воздуха на Сумщине

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора в Верховном Суде добились взыскания с ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» почти 4 млн грн ущерба, нанесенного государству в результате выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух из 69 стационарных источников.

Прокуроры доказали, что в течение 9 месяцев без специального разрешения осуществляло эксплуатацию стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В соответствии с требованиями законодательства выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками могут производиться после получения разрешения, выданного субъекту хозяйствования.

Не оставляя попыток избежать ответственности за свои незаконные действия, общество обжаловало решение об удовлетворении иска прокурора в суд кассационной инстанции.

В то же время, Верховный Суд согласился с доводами прокурора и оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

Право Загрязнение воздуха
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