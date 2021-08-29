Зерновая корпорация оплатит почти 4 млн грн ущерба, причиненного загрязнением воздуха на Сумщине

Прокуроры доказали, что в течение 9 месяцев без специального разрешения осуществляло эксплуатацию стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В соответствии с требованиями законодательства выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками могут производиться после получения разрешения, выданного субъекту хозяйствования.
Не оставляя попыток избежать ответственности за свои незаконные действия, общество обжаловало решение об удовлетворении иска прокурора в суд кассационной инстанции.
В то же время, Верховный Суд согласился с доводами прокурора и оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.
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