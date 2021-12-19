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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В суде слушали последнее слово сумской учительницы по делу аварии со школьниками

В Заречном суде города Сумы 30 декабря слушали последнее слово учительницы, организовавшей поездку сумских школьников в Польшу в 2018 году.

Тогда произошла авария и один из учеников Сумской гимназии №1 погиб, пишет Суспільне.

Учительницу обвиняют по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего". По версии следствия, автомобили, перевозившие детей, не имели разрешений на такие перевозки, не имели их и водители.

«Никаким образом я не хотела и не предполагала, и не думала, что может что-то случиться подобное. Все мои поступки, события моей жизни были направлены, чтобы подарить детям радость и развитие. Преступление, которое мне инкриминируют, я не совершала, потому что на момент того, что случилось, я находилась в отпуске, и это было мое время. И не исполняла обязанностей. И появившийся позже приказ я не могла выполнять», – сказала в своем последнем слове учительница.

Также в завершение попросила суд закрыть дело. Потерпевших на заседании не было. Прокуратура требует наказания 3,6 года ограничения свободы с лишением права на педагогическую деятельность на два года.

Приговор по делу будет оглашен 31 декабря около 9.00.

Напомним: летом 2018 года группа из 26 детей возвращалась из Польши в Украину. Тогда погиб 12-летний сумчанин, и еще шесть школьников травмировались. Ехали школьники на трех микроавтобусах, два из которых беспрепятственно добрались до Сумщины.

Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП, был арестован в Беларуси. По версии следствия, он отвлекся на мобильный телефон, из-за чего допустил столкновение. Суд по нему продолжается в Беларуси.

Право Смертельное ДТП
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