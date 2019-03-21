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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині громадська організація за рік допомогла 475 людям із туберкульозом

У Сумській області громадська організація «Клуб «Шанс» безкоштовно надає соціальний супровід людям, які лікуються від туберкульозу. Майже за рік такими послугами охопили 188 клієнтів з резистентним туберкульозом (стійким до антибіотиків) та 287 — з чутливим.

Лікування туберкульозу — довготривале та складне. Багато хворих мають низький рівень життя й, перейшовши на амбулаторну форму лікування, не можуть приїздити за ліками до медичного закладу. Цьому заважають різні фактори: недостатня кількість коштів на дорогу, погане самопочуття, втома від прийому медикаментів, низька мотивація, неможливість поєднати роботу й відвідування медичних закладів.

Часом на цьому етапі хворі пропускають прийом ліків або переривають лікування.

У той же час, чітке дотримання схеми прийому препаратів є обов'язковою умовою для зупинення хвороби й не допускає виникнення резистентних форм.

Для того, аби зменшити випадки переривання терапії та невдалих результатів її проходження, й залучають соціальних працівників.

За людиною, яка приймає протитуберкульозні препарати, закріплюється консультант із соціальної роботи громадської організації «Клуб «Шанс». Він супроводжує хворого аж до успішного завершення лікування туберкульозу.

Соціальний працівник разом з клієнтом оцінюють його потреби та складають індивідуальний план супроводу. Хворих консультують і мотивують безперервно приймати ліки, доставляють препарати додому та контролюють їх прийом, проводять опитування щодо побічних реакцій на лікування та інформують медичного працівника в разі їх наявності.

Клієнтам видають продуктові набори для підтримки мотивації продовжувати лікування.

До одного набору входять олія, тушковане м’ясо, рис, гречка, цукор і шоколадний батончик. Так, за 11 місяців видали 1017 продуктових наборів для хворих на резистентний туберкульоз, і 1083 — людям, які мають чутливий туберкульоз.

За кошти проєкту та за призначенням лікаря клієнти могли пройти безкоштовну діагностику: КТ, МРТ, УЗД, а також  ряд лабораторних досліджень, необхідних для контролю за ходом лікування. За потреби, їм оплачували проїзд до медичного закладу, надавали безкоштовні консультації психолога та юриста.

Діяльність щодо супроводу клієнтів із туберкульозом СОГО «Клуб «Шанс» здійснює за фінансуванням БО «100 Відсотків Життя», співпрацюючи з медичним закладом КНП СОР «Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр».

 
Общество Туберкулез
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