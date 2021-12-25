В Белополье пожарные ликвидировали возгорание бани

О пожаре сообщил владелец, ощутивший резкий запах. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 1 кв. м, перегородка на площади до 2 кв. м и стены на площади до 48 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание, два жилых дома и хозяйственное сооружение. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.
В 21:51 возгорание локализовали, а в 22:22 – потратив на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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