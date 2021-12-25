На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание жилых домов 29 декабря в 15:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в пер. Школьный в с. Пруды на Путивльщине.

О пожаре сообщила владелица, почувствовавшая резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен дымоход, стена на площади 1 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.

В 16:06 возгорание локализовали, а в 16:16 – потратив на тушение полтонны воды, полностью ликвидировали.

В этот же день в 23:57 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Торопиловская в пгт Степановка Сумского района. На место происшествия было направлено отделение очередных караулов 1-й государственной пожарно-спасательной части и 27-го государственного пожарно-спасательного поста.

Прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что огнем охвачена кровля по всей площади, перекрытие на площади до 4 кв. м, стены на площади до 50 кв. м, пол на площади до 4 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и еще два рядом расположенных жилых дома. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 4 км от очага горения.

В 00:49 возгорание локализовали, а в 01:51 полностью ликвидировали.

Всего на тушение данных пожаров было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.