На Сумщине на пожаре в жилом доме погиб мужчина 29 декабря в 10:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Горького в с. Шкирмановка на Шосткинщине.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым из окон помещения. На место происшествия было направлено отделение очередных караулов 7-й и 8-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен пол на площади до 4 кв. м, бытовую технику и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания.

В 11:15 возгорание локализовали, а в 11:48 полностью ликвидировали. В результате пожара погиб владелец дома, 1972 г. р.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания устанавливаются.