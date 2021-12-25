В центре Сум произошло ДТП (видео)

На месте происшествия инспекторы установили, что водитель автомобиля Volkswagen Jetta, во время смены направления движения, не убедился в безопасности маневра, после чего, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Volkswagen Jetta админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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