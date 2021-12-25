В центре Сум произошло ДТП (видео) Вчера, около 12.30, патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковской и Героев Сумщины.

На месте происшествия инспекторы установили, что водитель автомобиля Volkswagen Jetta, во время смены направления движения, не убедился в безопасности маневра, после чего, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Volkswagen Jetta админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.