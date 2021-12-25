Вітання політичної партії «УДАР Віталія Кличка» з новорічними святами ®

Дорогі жителі Сумщини!
Від імені Віталія Кличка, від нашої величезної команди політичної партії «УДАР Віталія Кличка» прийміть найщиріші вітання з прийдешніми новорічними святами.
Бажаю кожному українцю у 2022 році щастя, добробуту, мирного неба над головою та здійснення мрій. Нехай наступний рік стане для кожного роком перемог та успіхів, а наполеглива праця кожного з нас стане запорукою спільних перемог задля процвітання нашої країни.
Україна буде сильною.
«УДАРного» 2022 року!
Голова Сумської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка»
Дмитро Лантушенко