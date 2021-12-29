В Сумах в аварию попал 86-летний водитель Авария произошла 28 декабря около 17.20 на Курском проспекте.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 86-летний водитель ЗАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Dacia Logan, водитель которого двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля ЗАЗ получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания ему необходимой помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.