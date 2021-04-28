В Сумах пьяный водитель легковушки протаранил новый троллейбус

Во время движения в троллейбус №097, перевозивший пассажиров по маршруту №12 "Химпром - Железнодорожный вокзал" на большой скорости, не соблюдая безопасную дистанцию, въехал автомобиль марки «Ford». Скорость была настолько велика, что автомобиль смогла остановить только электроопора. К счастью, в результате столкновения никто из пассажиров не пострадал. В то же время транспортные средства получили существенные механические повреждения. В частности, у троллейбуса от удара повреждены левая часть заднего бампера и люк компрессорной установки.
На место ДТП прибыли работники службы безопасности предприятия и вызвали полицию. До приезда правоохранителей небезразличные граждане успокаивали слишком агрессивного водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил аварию и пытался сначала запугать водителя троллейбуса, а затем, по приезду патрульных, стал предлагать последним деньги, чтобы избежать ответственности. В то же время представители полиции, оформив материалы происшествия, составили на виновника инцидента сразу несколько протоколов.
В настоящее время маршрут №12 обслуживает 1 троллейбус, а поврежденный «Богдан» снят с рейса и доставлен на территорию депо, где специалисты предприятия подсчитают убытки, сообщает КП «Электроавтотранс».
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