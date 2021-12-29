В Сумах произошло тройное ДТП

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Peugeot Partner, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость движения, допустил столкновение с автомобилем SsangYong. В это время водитель автомобиля Skoda Octavia, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость движения, допустил наезд на автомобиль Peugeot Partner.
В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП, а также составили на водителей Peugeot Partner и Skoda Octavia административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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