В Сумах произошло тройное ДТП Вчера, около 9 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Степана Бандеры.

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Peugeot Partner, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость движения, допустил столкновение с автомобилем SsangYong. В это время водитель автомобиля Skoda Octavia, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость движения, допустил наезд на автомобиль Peugeot Partner.

В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП, а также составили на водителей Peugeot Partner и Skoda Octavia административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.