Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте имущества ООО «Гостиничный комплекс Юбилейный» в Сумах

20 декабря 2021 года следственный судья Заречного районного суда г. Сумы отказал следователю в удовлетворении его ходатайства о наложении ареста на имущество ООО «ГК «Юбилейный» путем установления запрета на пользование и распоряжение этим имуществом, а также его передачи в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, сторона обвинения подала в Сумской апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просила наложить арест на имущество гостиничного комплекса, определить порядок хранения вещественного доказательства путем передачи в порядке и условиях, определенных ст.ст.19, 21 Закон Украины «О национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Однако, рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд отказал прокурору в открытии производства по апелляционной жалобе. Так, в определении указано, что при рассмотрении вопроса об определении порядка хранения вещественных доказательств в уголовном производстве следует руководствоваться как общими нормами, в частности, по порядку рассмотрения представления следователя, так и специальными, в частности, частями 2, 6 и 7 ст. 100 УПК о порядке хранения вещественных доказательств, а также ч. 1 ст. 309 УПК о перечне судебных решений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке.
В приведенном в ст. 309 УПК Украины перечня судебных решений следственного судьи, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке на стадии досудебного расследования уголовного производства, отсутствует такое определение, определяющее порядок хранения вещественных доказательств в уголовном производстве, в частности, путем передачи в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и это свидетельствует о том, что решение следственного судьи обжалованию в апелляционном порядке не подлежит, сообщает пресс-служба суда.
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