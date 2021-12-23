На Сумщине прогнозируют следующую волну коронавируса в феврале

А особенно люди в возрасте 60+, которые имеют сопутствующие болезни и тяжелее переносят коронавирус.
Заслушав руководителей районов и громад, Елена Бойко подчеркнула, что центры и пункты вакцинации в громадах должны работать и в выходные. Кроме того, мобильные бригады и врачи должны проводить подворовой обход и рассказывать пожилым людям о необходимости прививки против COVID-19.
Справочно
По состоянию на 29 декабря в области сделано всего 823 478 прививок. Привилось 425 861 человек (47,97% взрослого населения), в том числе 397 548 пациентов (44,78% взрослого населения) – двумя дозами.
Охват прививками лиц старше 60 лет – 45,4%, в том числе двумя дозами – 42,85%.
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