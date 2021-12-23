Пункты и центры вакцинации в Сумах на Новый год не будут работать 1, 2 и 7 января центры массовой вакцинации населения не будут работать по всей Украине.

В новом году вакцинальная кампания стартует с 3 января.

Центры массовой вакцинации будут работать:

- в ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 1) – с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00),

в ТРЦ «Мануфактура» (ул. Харьковская, 2/2) – с 11:00 до 17:00,

в ТЦ «Эпицентр» (ул. Героев Крут, 1/3) – с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00) 00 до 14:00).

Также с 3 января сумчане смогут иммунизироваться от COVID-19 в трех амбулаториях: КНП «ЦПМСП № 1» (ул. Ильинская, 48/50, с 09:00 до 14:00), КНП «ЦПМСП № 1» (ул. Ковпака,7 с 9:00 до 12:00), КНП «ЦПМСП №2» (ул. Привокзальная, 3-А с 09:00 до 14:00).