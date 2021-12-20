В Сумах вакцинировали уже почти тысячу детей

Из них, по добровольному желанию родителей, вакцинировано 964 ребенка.
Согласно заключенным декларациям, на территории города привито одной дозой – 135 936 человек (56,2% от общего количества заключенных деклараций в заведениях на территории города), две дозы получили – 121 403 (50,2%). Среди взрослых вакцинировано: одной дозой – 60,3% от количества задекларированных взрослых, двумя дозами – 53,9% от количества взрослых задекларированных.
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