Сумы будут без бюджета в Новом году Запланированная на завтра сессия горсовета перенесена на 17 января.

На ней планировалось рассмотреть проект городского бюджета на 2022 год. О причинах переноса ничего неизвестно.

Теперь Сумы войдут в новый год с бюджетом-2021 и будут расходовать его по 1/12 на месяц.

Напомним, на предыдущей сессии на прошлой неделе стало известно, сто депутаты от фракции «Слуга народа» хотят досрочно прекратить полномочия мэра Сум Александра Лысенко. Возможно, идут торги…