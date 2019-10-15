Сумы будут без бюджета в Новом году

На ней планировалось рассмотреть проект городского бюджета на 2022 год. О причинах переноса ничего неизвестно.
Теперь Сумы войдут в новый год с бюджетом-2021 и будут расходовать его по 1/12 на месяц.
Напомним, на предыдущей сессии на прошлой неделе стало известно, сто депутаты от фракции «Слуга народа» хотят досрочно прекратить полномочия мэра Сум Александра Лысенко. Возможно, идут торги…
Депутаты Сумского совета 24 декабря проголосовали за проект бюджета Сумской городской ОТГ на 2020 год....
Заседание 69-й сессии Роменского городского совета прошло 17 декабря....
Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Евгений Кузьмичев....
З 28 листопада по 12 грудня у Сумах триватимуть електронні консультації з громадськістю щодо проєктів бюджету на 2020 рік та...
Главные цели – Театральная площадь, стадион «Авангард» и парк им. Кожедуба....