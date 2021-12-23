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Сегодня 18:03225

Кабмин десятикратно увеличил штрафы за противозаконную заготовку ягод, грибов, сена

Кабмин увеличил штрафные санкции за ущерб, причиненный заповедно-природному фонду заготовителями грибов, ягод, сена, других лесных ресурсов.

Чиновниками пересмотрен закон, действовавший с 2013-го. Теперь сумма, компенсирующая ущерб, увеличена 10-кратно. Предусмотрена и ежегодная индексация.

История модификации штрафов

Инициаторы пересмотра закона, как можно прочитать на странице сайта https://meta.ua/news/, пояснили прессе, что одна из причин модернизации документа – 300-процентный рост инфляции, превративший финансовое наказание в мизерную сумму. Сегодня браконьеры выплачивают штраф ничтожных размеров, получая баснословные прибыли от противозаконных промыслов. Среди таковых – сбор грибов, заготовка сена, вылов рыбы, вырубка деревьев. 

Теперь нарушители природоохранного закона, действующего на заповедных землях, будут выплачивать большие штрафы по следующим направлениям деятельности:

- вырубка, валка деревьев, повреждение растений;

- сокращение, повреждение лесных культур, самосева, сеянцев, саженцев;

- повреждение газонов, цветников (сокращение площади таких площадок);

- самовольная сенозаготовка, выпас скота, охота;

- уничтожение, сбор дикорастущей лесной подстилки, травы, лекарственных растений, грибов, ягод;

- проезд колесного транспорта, посадка, пролет летательных аппаратов;

- окультуривание, загрязнение земельных участков. 

Перечень защищаемых мест

Минокружения подчеркнуло, что законодатели не откорректировали списка заповедных территорий, не ввели новых ограничений, запретов. Модернизированное постановление защищает исключительно территории заповедного фонда:

- ботанических садов;

- природных парков национальной линейки;

- дендрологических парков. 

Министерство пояснило: национальные парки, биосферные заповедники с их грибами, ягодами по-прежнему будут доступны украинцам, заготавливающим ресурсы для себя. Штрафами будут наказывать промысловиков, действующих без разрешения. Остался ряд мест, где сбор ресурсов категорически запрещен.

Размеры штрафов

Безлицензионный сбор грибов облагается 75 гривнами за одно плодовое тело. Охотник, заваливший оленя, кабана, заплатит 30300 гривен. Сорванный цветок обойдется в 30 гривен, а лукошко с килограммом ягод – в 378. Дерево, срубленное в степном заповеднике, оценено в 257~16800 гривен.

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