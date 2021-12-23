На Сумщине осудили разбойника, который под предлогом вакцины вколол пенсионерам снотворное

Прокурор в суде доказал, что 4 мая 2021 в с. Озаричи Конотопского района в дом пенсионеров пришел мужчина, который представился фельдшером и предложил им вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. На это предложение хозяева дома согласились. «Фельдшер» вместо вакцины уколол пенсионерам снотворное. Муж подождал, пока они уснут, и начал рыться в их вещах, чтобы найти деньги и другие ценные вещи.
Когда 79-летняя женщина пришла в себя, нападающий начал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карту. Убегая, мужчина поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление. Пенсионерам удалось потушить пожар и вызвать полицию. Установлено, что мужчина готовился к преступлению заранее. При нем были найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.
Досудебное расследование проведено следователями районного отдела полиции Конотопа под процессуальным руководством прокуратуры.