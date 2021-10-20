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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:28372

Какие дороги хотят ремонтировать в Сумах в 2022 году?

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера подал на рассмотрение депутатов Сумского городского совета и городского головы Сум свои предложения по среднему и мелкому ремонту дорог на территории Сумской городской ТГ в 2022 году.

В перечень вошли объекты, которые были начаты ранее и не завершены, а также не ремонтировавшиеся уже много лет и их состояние на сегодняшний день крайне неудовлетворительное, пишет сайт предприятия.

Конечно, дорог, требующих ремонта, в областном центре гораздо больше, но, к сожалению, финансирование, выделяемое из бюджета громады на ремонт дорог, крайне ограничено. Даже этот небольшой список превышает расходы на текущий ремонт дорог, запланированные в проекте бюджета Сумской громады на 2022 год. Так что останется в перечне после принятия бюджета – пока неизвестно.

Напомним, что на 2021 год департамент инфраструктуры города вычислил потребность и провел тендер на услуги по текущему ремонту улично-дорожной сети и искусственным сооружениям на территории Сумской городской ТГ на сумму 150 млн. грн. Фактические расходы за год составили 91,4 млн. грн. (из них 4,6 млн. грн. – субвенция из государственного бюджета на ремонт дороги в новый садик в 12-м микрорайоне), что в полтора раза меньше исчисленной заказчиком потребности.

В то же время, в проекте бюджета Сумской общины на 2022 год на текущий ремонт дорог предусмотрено только 75 млн. грн. Учитывая увеличение себестоимости услуг из-за удорожания расходных материалов, горюче-смазочных материалов, природного газа, увеличения минимальной заработной платы и т.д., очевидно, что такого объема финансирования крайне недостаточно даже для того, чтобы закончить начатые объекты. Не говоря уже о других, которые не ремонтировались многие годы и находятся в критическом состоянии.

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Общество Ремонт дорог
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