В Сумах пьяный водитель без прав перевернулся на авто на глазах у копов (видео) 5 админматериалов составили патрульные на нетрезвого водителя, нарушившего ПДД, что привело к ДТП.

Патрулируя проспект Курский, стражи порядка обнаружили автомобиль ГАЗ, водитель которого двигался им навстречу на большой скорости и без включенного ближнего света фар в темное время суток.

Сразу после этого прямо на глазах патрульных он совершил наезд на дорожное ограждение и перевернулся.

Инспекторы бросились к автомобилю и помогли выбраться мужчине из салона. Он чудом не получил телесных повреждений, потому что передняя часть транспортного средства была полностью разбита.

Во время выяснения обстоятельств происшествия, инспекторы обнаружили у 34-летнего водителя признаки сильного алкогольного опьянения. Результат осмотра, который мужчина прошел на месте происшествия, подтвердил. Прибор зафиксировал 2,84 промилле алкоголя, что более чем 14 раз превышает допустимую норму. Также патрульные выяснили, что у водителя нет никаких документов на право управления транспортным средством.

На мужчину полицейские составили 5 админматериалов:

- ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП;

- ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами в темное время суток) КУоАП;

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП;

- ст. 139 (Повреждение дорожных сооружений) КУоАП;

- ч. 1 ст. 130 (Управление транспортных средств в состоянии опьянения) КУоАП.