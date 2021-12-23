В Шостке грузовик сбил женщину Сегодня, 29 декабря, недалеко от магазина «Премьера» в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, женщина вышла на проезжую часть, скорее всего, хотела перейти дорогу. Поблизости ехал автомобиль «ЗИЛ», двигавшийся со стороны центра города. Перед грузовиком остановились машины, пытавшиеся повернуть влево, водитель затормозил и во избежание столкновения вывернул руль вправо.

В результате «ЗИЛ» совершил наезд на стоящую на проезжей части женщину. Пострадавшую осматривают медики.

На месте ДТП будет работать следственно-оперативная группа полиции, сообщает Шостка.INFO.