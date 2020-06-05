Серед переможців та призерів всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» - школярі Сумщини

Журі оцінювало роботи юних фотоаматорів у 2-х вікових категоріях за 12 номінаціями, а саме: портрет, побутові або жанрові фотографії, експериментальне фото, архітектура, репортажне фото, безбар’єрність, натюрморт, фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop, пейзаж, флора і фауна, архітектура, макрозйомка.
Від Сумської області було подано 15 робіт, з них п’ять отримали призові місця, зокрема:
1 місце – робота «Забутий спадок поколінь» учениці Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Анжели МУМІНДЖАНОВОЇ;
1 місце – робота «Осінь в селі» учня Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Антона ПУКСІНА;
3 місце – робота «Україночка» вихованки Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Анастасії СТАТІВКИ;
3 місце – робота «Вересень» вихованки Глухівського міського центру позашкільної освіти Катерини ШЕРШЕНЬ;
3 місце – робота «Україночка» учениці Комишанської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів Охтирського району Сумської області Юлії ЛУЦЕНКО.
Сумчанка Ирина Варламова выиграла конкурс «ФОТОГРАФ 2020» от Киевской школы фотографии....
На Сумщині оголосили фотоконкурс «Погодні явища Сумської області», який проводиться з нагоди святкування 100-річчя національної гідрометеорологічної служби України (19 листопада...
Відділ молоді та спорту Сумської міської ради проводить фотоконкурс....
3 1 по 30 вересня відбудеться найбільший у світі міжнародний фотоконкурс об’єктів культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки. Завантажте фотографії, допоможіть...
З 1 по 31 липня пройде українська частина міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить Землю», присвяченого пам’яткам природи України....