Серед переможців та призерів всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» - школярі Сумщини Українським державним центром позашкільної освіти підбито підсумки Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!». Цього року на конкурс було представлено 753 роботи.

Журі оцінювало роботи юних фотоаматорів у 2-х вікових категоріях за 12 номінаціями, а саме: портрет, побутові або жанрові фотографії, експериментальне фото, архітектура, репортажне фото, безбар’єрність, натюрморт, фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop, пейзаж, флора і фауна, архітектура, макрозйомка.

Від Сумської області було подано 15 робіт, з них п’ять отримали призові місця, зокрема:

1 місце – робота «Забутий спадок поколінь» учениці Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Анжели МУМІНДЖАНОВОЇ;

1 місце – робота «Осінь в селі» учня Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Антона ПУКСІНА;

3 місце – робота «Україночка» вихованки Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Анастасії СТАТІВКИ;

3 місце – робота «Вересень» вихованки Глухівського міського центру позашкільної освіти Катерини ШЕРШЕНЬ;

3 місце – робота «Україночка» учениці Комишанської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів Охтирського району Сумської області Юлії ЛУЦЕНКО.