Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение с. Песчаное.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
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