«Ты уже действительно не жилец»: на Сумщине журналисту угрожали физической расправой 28 декабря полиция открыла уголовное производство по факту угроз насилию журналисту из Шостки Вячеславу Павленко.

Как рассказал Вячеслав Павленко, вчера в 22.03 на вайбер из неизвестного номера ему поступили угрозы физической расправой в связи с его профессиональной деятельностью. Также неизвестные взломали его страницу в фейсбуке. На ней сообщение о том, что владелец аккаунта мертв.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины, пишет Sumy.Today.