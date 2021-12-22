В Сумах пьяный водитель устроил ДТП: пострадали трое (видео)

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 44-летний водитель автомобиля Honda во время обгона не убедился в безопасности своего маневра, после чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с транспортным средством Skoda Fabia, водитель которого двигался во встречном направлении. В результате ДТП три человека получили телесные повреждения: водитель автомобиля Honda, 49-летний водитель и 39-летняя пассажирка автомобиля Skoda Fabia. Они были доставлены в больницу для оказания им необходимой помощи.
Водитель автомобиля Honda имел признаки алкогольного опьянения. В медицинском заведении он сдал образцы биологической среды. Также инспекторы установили, что водитель автомобиля Skoda Fabia лишен права вождения.
Для выяснения всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления милиции.
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