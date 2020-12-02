На Сумщине стало на 18 прокуроров больше В Сумской области ряды окружных прокуратур пополнили 18 новоназначенных прокуроров.

Приказом руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельца на 18 вакантных должностей в окружных прокуратурах назначены прокуроры, успешно прошедшие конкурс в соответствии с Порядком проведения отбора на занятие вакантной должности прокурора, утвержденного приказом Генерального прокурора от 10.01.2020 № 11, и практическую подготовку в органах прокуратуры.

В среду, 29 декабря, новоназначенные прокуроры присягнули посвятить свою деятельность служению Украинскому народу и Украине, неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Украины, способствовать утверждению верховенства права, законности и правопорядка, с достоинством нести высокое звание прокурор.

Руководитель областной прокуратуры пожелал новоназначенным прокурорам успехов и сил в работе и выразил надежду, что они будут защищать права и свободы человека и гражданина, честно, добросовестно и беспристрастно будут выполнять свои служебные обязанности для обеспечения надлежащего выполнения функций, возложенных на прокуратуру.

Справка: в Ахтырскую и Шосткинскую окружные прокуратуры назначены по 5 прокуроров, еще 8 прокуроров пополнили ряды Роменской окружной прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.