Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:44421

Жителя Роменщины обманули на дровах

В Роменский районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 60-летний житель Роменского района.

Мужчина пояснил, что на одном из сайтов сети Интернет увидел объявление о продаже дров. Доступная цена и бесплатная доставка его заинтересовала. Поэтому позвонил по указанному номеру и сделал заказ. По просьбе продавца сразу же перечислил всю сумму – 6300 гривен. Когда же машина с такими нужными дровами так и не приехала, мужчина позвонил по телефону «продавцу». Он сначала говорил, что нужно еще подождать, а потом совсем отключил телефон. Поняв, что попал на крючок мошенника, потерпевший обратился за помощью в полицию.

В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и приняли меры по установлению места нахождения мошенника.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Жертвой Интернет-афериста стал житель Шостки, пытавшийся купить шины
Сегодня 09:25

Жертвой Интернет-афериста стал житель Шостки, пытавшийся купить шины

Мужчина поверил «продавцу», прислав ему предоплату, а в результате остался без денег и понравившегося товара....

Мошенники выманили у роменской пенсионерки 60 000 гривен
25.12.2021 16:59

Мошенники выманили у роменской пенсионерки 60 000 гривен

Пожилая женщина поверила мошенникам, которые сообщили, что ее сын серьезно пострадал, и ему нужна немедленная операция. Чтобы спасти его, женщина...

На Сумщине полицейские поймали мошенника (видео)
23.12.2021 15:17

На Сумщине полицейские поймали мошенника (видео)

В Сумской области полицейские сообщили о подозрении лицу, причастному к ряду мошенничеств, совершенных на территории Украины....

На Сумщине поймали 19-летнего вора (видео)
22.12.2021 15:13

На Сумщине поймали 19-летнего вора (видео)

На Шосткинщине участковые офицеры полиции разоблачили парня, совершавшего кражи у односельчан....

В Ромнах фейковый внук обманул доверчивую бабушку на 300 тысяч гривен
20.12.2021 14:57

В Ромнах фейковый внук обманул доверчивую бабушку на 300 тысяч гривен

В Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 60-летняя жительница города Ромны....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 112 человек
Сегодня 09:04
Серед переможців та призерів всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» - школярі Сумщини
Сегодня 12:50
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 12:07
Завтра в Сумах пройдет бюджетная сессия
Сегодня 12:02
«Ты уже действительно не жилец»: на Сумщине журналисту угрожали физической расправой
Сегодня 11:23
В Сумах пьяный водитель устроил ДТП: пострадали трое (видео)
Сегодня 11:22
На Сумщине стало на 18 прокуроров больше
Сегодня 10:48
Жителя Роменщины обманули на дровах
Сегодня 10:44
В Ямполе полицейские остановили нелегальный автомобиль, перевозивший дизель
Сегодня 10:21
Жертвой Интернет-афериста стал житель Шостки, пытавшийся купить шины
Сегодня 09:25
16-летний сумчанин, подделавший электронный паспорт, передан на поруки педагогам
Сегодня 08:56
Лебединському художньому музею зробили цінний новорічний подарунок
Сегодня 08:35
view counter
view counter

Статьи

Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
Сегодня 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
Сегодня 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
Вчера 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
Вчера 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
Вчера 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
Вчера 15:20
На Глухівщині кримчанин відкрив авіамодельний гурток
26.12.2021 17:12
Тисяча за вакцинацію: відповіді на поширені питання
25.12.2021 09:20
«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
24.12.2021 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
23.12.2021 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
23.12.2021 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
22.12.2021 18:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.