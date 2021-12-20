Жителя Роменщины обманули на дровах

Мужчина пояснил, что на одном из сайтов сети Интернет увидел объявление о продаже дров. Доступная цена и бесплатная доставка его заинтересовала. Поэтому позвонил по указанному номеру и сделал заказ. По просьбе продавца сразу же перечислил всю сумму – 6300 гривен. Когда же машина с такими нужными дровами так и не приехала, мужчина позвонил по телефону «продавцу». Он сначала говорил, что нужно еще подождать, а потом совсем отключил телефон. Поняв, что попал на крючок мошенника, потерпевший обратился за помощью в полицию.
В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и приняли меры по установлению места нахождения мошенника.
Мужчина поверил «продавцу», прислав ему предоплату, а в результате остался без денег и понравившегося товара....
Пожилая женщина поверила мошенникам, которые сообщили, что ее сын серьезно пострадал, и ему нужна немедленная операция. Чтобы спасти его, женщина...
В Сумской области полицейские сообщили о подозрении лицу, причастному к ряду мошенничеств, совершенных на территории Украины....
На Шосткинщине участковые офицеры полиции разоблачили парня, совершавшего кражи у односельчан....
В Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 60-летняя жительница города Ромны....