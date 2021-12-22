В Ямполе полицейские остановили нелегальный автомобиль, перевозивший дизель Более четырех тонн дизельного топлива перевозил с нарушениями действующего законодательства житель Черниговщины на спецавтомобиле.

В рамках превентивных мер по противодействию нелегальному обороту горючего, сотрудники группы реагирования патрульной полиции Ямполя остановили спецавтомобиль. За рулем грузовика находился 57-летний житель Черниговщины.

Мужчина предоставил необходимые документы, позволяющие перевозить опасный груз, однако правоохранители обнаружили недостатки в техническом оборудовании самого автомобиля.

Кроме того, в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что этот спецтранспорт не имеет соответствующей лицензии на право перевозки горюче-смазочных материалов.

На водителя правоохранители составили два админматериала: по ч. 1 ст. 132-1 "Нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами" и по ч. 4 ст. 164 «Нарушение порядка производства хозяйственной деятельности» Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.