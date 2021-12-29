В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 112 человек

По состоянию на 29 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 599 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2814 летальных исходов, за прошедшие сутки – 19 (Конотопский р-н – 4, Роменский р-н – 7, Сумской р-н – 7, Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 121 999 человек, из них за прошедшие сутки – 492 (Конотопский р-н – 155, Ахтырский р-н – 24, Роменский р-н – 105, Сумской р-н – 133, Шосткинский р -н – 75)
Об этом сегодня, 28 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
СOVID-19 подтвердили у 56 человек (Конотопский р-н – 6, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 40)....
COVID-19 подтвердили у 38 человек (Конотопский р-н – 4, Сумской р-н – 34)....
COVID-19 подтвердили у 106 человек (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 8, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 111 человек (Конотопский р-н – 21, Ахтырский р-н – 9, Роменский р-н – 17, Сумской р-н –...