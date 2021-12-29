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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:04299

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 112 человек

COVID-19 подтвердили у 112 человек (Конотопский р-н – 13, Ахтырский р-н – 12, Роменский р-н – 15, Сумской р-н – 67, Шосткинский р-н – 5).

По состоянию на 29 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 599 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2814 летальных исходов, за прошедшие сутки – 19 (Конотопский р-н – 4, Роменский р-н – 7, Сумской р-н – 7, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 121 999 человек, из них за прошедшие сутки – 492 (Конотопский р-н – 155, Ахтырский р-н – 24, Роменский р-н – 105, Сумской р-н – 133, Шосткинский р -н – 75)

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Общество Коронавирус
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