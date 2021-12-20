Жертвой Интернет-афериста стал житель Шостки, пытавшийся купить шины Мужчина поверил «продавцу», прислав ему предоплату, а в результате остался без денег и понравившегося товара.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратился 49-летний местный житель. Он рассказал, что нашел на одном из сайтов предложение о продаже автошин. Связавшись с автором объявления по телефону, он договорился с ним о покупке.

По условиям соглашения, шесткинец перечислил на указанный продавцом номер банковской карты 2 300 гривен предоплаты и стал ожидать товар. В указанный срок заказ так и не получил.

Мужчина звонил по телефону автору объявления, однако тот только обещал доставить товар покупателю, перенося каждый раз сроки доставки.

В полиции по данному факту открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся мероприятия по установлению личности афериста.