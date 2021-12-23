Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:36320

В Сумах пройдет новогодний веломаскарад

Новогодний веломаскарад 2022 NEW YEAR STYLE пройдет в понедельник, 3 января.

Сумчан приглашают на площадку перед спуском к стадиону «Юбилейный». Начало в 18.30.

ОО «ВЕЛОСУМЩИНА» приглашает всех желающих подарить городу новогоднее настроение и принять участие в веломаскараде Дедов Морозов, Санта-клаусов, Снегурочек, эльфов и других сказочных героев. Приезжайте на своих по-новогоднему нарядных велосипедах и в каком-нибудь маскарадном костюме. Также есть традиция брать с собой немного угощений для деток (конфеты, фрукты).

Досуг Анонс Веломаскарад
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

У Сумах 1 січня пройде смолоскипний марш на честь Бандери
Вчера 08:08

У Сумах 1 січня пройде смолоскипний марш на честь Бандери

Традиційно на день народження Степана Бандери у Сумах влаштовують смолоскипний марш....

Сумчан приглашают на новогодний веломаскарад
29.12.2021 18:09

Сумчан приглашают на новогодний веломаскарад

Новогодний веломаскарад 2022 NEW YEAR STYLE пройдет в понедельник, 3 января....

Сегодня сумские футзалисты сыграют в Харькове (трансляция)
24.12.2021 10:03

Сегодня сумские футзалисты сыграют в Харькове (трансляция)

После недельной паузы продолжатся матчи Экстра-лиги....

Сумське товариство захисту тварин запрошує сумчан на свято «Санта Гавус»
24.12.2021 08:06

Сумське товариство захисту тварин запрошує сумчан на свято «Санта Гавус»

Сумське товариство захисту тварин напередодні Нового року, 25 грудня об 11:00, влаштовує свято для містян — «Санта Гавус»....

Завтра в Сумах пройдет предновогодняя агропромышленная ярмарка
23.12.2021 08:01

Завтра в Сумах пройдет предновогодняя агропромышленная ярмарка

Ярмарка к новогодним и рождественским праздникам состоится 24 декабря с 8.00 до 14.00 в Сумах на площади Независимости с соблюдением...

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 139 человек
Сегодня 11:04
График работы сумских пунктов прививки от COVID-19 на выходных 3 января
Сегодня 11:22
Полиция Сумщины обеспечила охрану публичной безопасности и порядка во время празднования Нового года
Сегодня 11:16
В Сумах пройдет новогодний веломаскарад
Сегодня 10:36
Сумской театр им. Щепкина снова ищет главного режиссера
Сегодня 10:18
Патрульные помогли сумчанину, сломавшему ногу (видео)
Вчера 21:35
Как выглядит центральный подземный переход в Сумах прямо сейчас?
Вчера 20:04
На Сумщине сгорел дом многодетной семьи
Вчера 15:29
На Сумщине украли 377 тыс. грн на утеплении школы
Вчера 15:25
Сумський дизайнер розробив шрифт для Київщини
Вчера 15:04
Сумская мэрия решила попугать горожан перед новым годом
Вчера 14:31
В Верховной Раде рассматривают вопрос о досрочном прекращении полномочий Лебединского горсовета
Вчера 13:54
view counter
view counter

Статьи

Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
Сегодня 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
28.12.2021 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
28.12.2021 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Матриця: Воскресіння (Лана Вачовскі, 2021)
Матриця: Воскресіння (Лана Вачовскі, 2021)
Кино Планета Кіно
12.40; 15.35; 18.30; 19.15; 21.30; 22.10
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.45
Аладдін
Аладдін
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
10.30; 13.30
Новорічні пригоди Їжачка
Новорічні пригоди Їжачка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00; 14.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.