В Сумах пройдет новогодний веломаскарад Новогодний веломаскарад 2022 NEW YEAR STYLE пройдет в понедельник, 3 января.

Сумчан приглашают на площадку перед спуском к стадиону «Юбилейный». Начало в 18.30.

ОО «ВЕЛОСУМЩИНА» приглашает всех желающих подарить городу новогоднее настроение и принять участие в веломаскараде Дедов Морозов, Санта-клаусов, Снегурочек, эльфов и других сказочных героев. Приезжайте на своих по-новогоднему нарядных велосипедах и в каком-нибудь маскарадном костюме. Также есть традиция брать с собой немного угощений для деток (конфеты, фрукты).