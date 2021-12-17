Сумчан приглашают на новогодний веломаскарад

Сумчан приглашают на площадку перед спуском к стадиону «Юбилейный». Начало в 18.30.
ОО «ВЕЛОСУМЩИНА» приглашает всех желающих подарить городу новогоднее настроение и принять участие в веломаскараде Дедов Морозов, Санта-клаусов, Снегурочек, эльфов и других сказочных героев. Приезжайте на своих по-новогоднему нарядных велосипедах и в каком-нибудь маскарадном костюме. Также есть традиция брать с собой немного угощений для деток (конфеты, фрукты).
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