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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:09158

Сумчан приглашают на новогодний веломаскарад

Новогодний веломаскарад 2022 NEW YEAR STYLE пройдет в понедельник, 3 января.

Сумчан приглашают на площадку перед спуском к стадиону «Юбилейный». Начало в 18.30.

ОО «ВЕЛОСУМЩИНА» приглашает всех желающих подарить городу новогоднее настроение и принять участие в веломаскараде Дедов Морозов, Санта-клаусов, Снегурочек, эльфов и других сказочных героев. Приезжайте на своих по-новогоднему нарядных велосипедах и в каком-нибудь маскарадном костюме. Также есть традиция брать с собой немного угощений для деток (конфеты, фрукты).

Досуг Анонс Веломаскарад
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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