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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумских водителей просят на оставлять «подснежники» на обочинах

В связи с ухудшением погодных условий, ночью, в г. Сумы, будет работать снегоуборочная техника.

Об этом сообщается на странице директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры в Фейсбуке.

«Наше предприятие обращается к водителям с просьбой не парковать свои транспортные средства у края проезжей части с целью проведения качественной уборки снега.

Во время движения будьте внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию», - говорится в сообщении.

 
Общество Уборка снега
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