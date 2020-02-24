Сумских водителей просят на оставлять «подснежники» на обочинах

Об этом сообщается на странице директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры в Фейсбуке.
«Наше предприятие обращается к водителям с просьбой не парковать свои транспортные средства у края проезжей части с целью проведения качественной уборки снега.
Во время движения будьте внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию», - говорится в сообщении.
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